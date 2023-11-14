قوى الأمن: إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر إلى أوروبا وتوقيف 3 مهرِبين و15 سوريًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مفرزة ​حلبا​ القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، عن التّحضير لعمليّة تهريب أشخاص سوريّين إلى ​أوروبا​ عبر البحر".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-11-9 وفي محلّة قبة شمرا /قضاء ​عكار​، ونتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد والمراقبة، تمكّنت قوّة من هذه المفرزة من توقيف كلّ من: "م. ك." (مواليد عام 1998، لبناني)، "م. ع." (مواليد عام 1976، لبناني) و"ع. ك." (مواليد عام 2000، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص عبر البحر".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "المفرزة ألقت القبض أيضًا على 15 شخصًا من الجنسيّة السّوريّة، وضبطت 4 آليّات تُستخدم في عمليّات التّهريب، بالإضافة إلى كميّة من الأسلحة والذّخائر"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".