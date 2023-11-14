ياسين: سأطرح تأجيل تسريح قائد الجيش مجددًا انطلاقًا من واجبنا الوطني لحماية لبنان

أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ "حماية المؤسسة العسكرية واجب وطني، وانطلاقًا من ذلك سأعيد طرح موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش جوزاف عون وتعيين رئيس للاركان من خارج جدول الاعمال".

ولفت، في مقابلة مع إذاعة "صوت لبنان 100.5"، إلى "أنني طرحت تأجيل تسريح قائد الجيش وتعيين رئيس للاركان في جلسة 19 تشرين الاول الماضي من ضمن عملي الذي أقوم به لتنسيق خطة الطوارئ الوطنية لأني ألمس ما يجري على الأرض"، موضحًا "أنّنا ومنذ خمسة أسابيع في حالة حرب. وهناك حوالي 30 الف نازح لبناني، ونحو ضعف هذا العدد ما زال صامدًا يتعرّض للقصف والاعتداءات اليومية".

وذكر ياسين أنّ "توثيق المجلس الوطني للبحوث العلمية يشير الى حصول 579 غارة وقصفاً من العدو الاسرائيلي خلال الأسابيع الخمسة الماضية، بالإضافة الى سقوط 89 شهيداً وحرق 4,6 مليون متر مربع من الاحراج والبساتين".

ورأى أنّ "إمكانية توسع هذه الحرب من عدمها يعتمد على كل المسار الدبلوماسي الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شخصيًا وهدفه الأساسي حماية لبنان من توسع الاعتداءات الإسرائيلية. لكن تحصين الساحة الداخلية وزيادة منعة المؤسسات هو لمواجهة خطر هذا الاعتداء الإسرائيلي. ومخاطر توسّعه يحتم علينا النظر لحماية مؤسسة الجيش اللبناني وهي أهم مؤسسة ما تزال تعمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية والإدارية والسياسية الصعبة".

وشدد ياسين على أنّ "استقرار مؤسسة الجيش هو واجب وطني علينا كمجلس وزراء. ولا ننظر الى هذا العمل ضمن الحسابات السياسية الضيقة لكن لحماية أهم مؤسسة في ظروف أصبحت جدا خطرة وفي حالة حرب في الجنوب وإمكان تمددها".

وأشار إلى أنّه "من هذا المنطلق انا طرحت موضوع التمديد، وتابعه بعض النواب والوزراء وكذلك ميقاتي، وهذا واجب وطني علينا. وسأعيد طرحه لكي نعرف، اقله، أين أصبحنا في هذا النقاش وما هي المخارج الموجودة لاستقرار هذه المؤسسة الأساس في حماية لبنان".

وحول إمكانية ان يشمل التمديد لقائد الجيش، استكمال تشكيل القيادة العسكرية، أوضح ياسين انه "يجب ان تطرح كل الخيارات الموجودة امامنا، والخيارات هذه هي الأدوات القادرين على استخدامها كما يمليه علينا واجبنا الوطني ومسؤوليتنا الآن في إدارة شؤون البلد من خلال مجلس الوزراء لحماية هذه المؤسسة. الاسهل كما ينص قانون الدفاع الوطني، وقد حصل سابقاً في ظروف اقل قسوة وخطراً مما نحن فيه الآن، انه تم تأجيل تسريح قائد الجيش، فلماذا لا نستطيع فعل ذلك اليوم؟ هذا واجب وطني يجب القيام به اليوم قبل الغد".