المكاري: لست من الوزراء الذين عطلوا النصاب وتبلغت من مكية إرجاء الجلسة إلى الإثنين المقبل

لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرًا يفيد بأنّ جلسة مجلس الوزراء قد تعطّلت بسبب عدم اكتمال النّصاب، وأَوردت اسمي بأنّني من ضمن أسماء الوزراء الّذين عطلوا النّصاب".

وأوضح في بيان، "أنّني تلقّيت خلال وجودي عند المدخل الخارجي للسّراي الحكومي، إتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، تبلّغت فيه أنّ الجلسة قد تأجّلت إلى الإثنين المقبل، وعليه فإنّني لست من ضمن الوزراء الّذين عطّلوا النّصاب".