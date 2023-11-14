أبو كسم دان التعرض للإعلاميين بالجنوب: لحماية أهل الصحافة ليبقوا منبرًا للحق ورسل الكلمة الحرة

أعرب مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، عن إدانته "قيام العدو الإسرئيلي بالتّعرّض مرّة جديدة للإعلاميّين، أثناء تأديتهم مهمّتهم النّبيلة في نقل حقيقة ما يجري في الجبهة الجنوبيّة من قصف وتهجير وأرض محروقة من قبل هذا العدو".
وشدّد في بيان، على "ضرورة حماية أهل الصحافة ليبقوا صوت الضّمير، ومنبرًا للحقّ ورسل الكلمة الحرّة، وليقفوا في وجه الظّلم مهما علت واشتدّت أصوات القذائف، ومهما تسلّط القوي على الضّعيف"، مهنّأً ممثّلي وسائل الإعلام بالسّلامة.
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