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مؤقتا 5 أيام لتبادل المحتجزين .. واشنطن بوست: الساعات المقبلة قد تشهد إعلان وقف إطلاق النار في غزة

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الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسئول إسرائيلي، إن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام لتبادل المحتجزين.

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار وبإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويعاني القطاع بشدة من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والكهرباء والوقود جراء الهجمات البرية والجوية، التي تشنها إسرائيل على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة في السابع من الشهر الماضي.

وتضمنت عملية طوفان الأقصى هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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