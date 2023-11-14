السومرية تتقصى عن استهداف الامريكان في العراق وسوريا.. تركزت بهذه القواعد

بغداد - ياسين صفوان - في هذا التقرير سنستعرض حصيلة الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والصواريخ المستخدمة وعدد الاصابات، ردّاً على الدعم المتواصل لواشنطن لـ"إسرائيل" في حربها ضد قطاع غزة المحاصر، بحسب ما ترى "المقاومة العراقية".



في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعلنت "المقاومة العراقية"، تنفيذ أولى عملياتها الهجومية على القواعد الأمريكية وكانت من نصيب قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار و"الحرير" شمالي العراق بطائرات مسيّرة، لتتوالى الهجمات على بقية أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا لغاية كتابة هذا التقرير.

وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها على القوات الأميركية في العراق منذ أكثر من عام. كما تُعد هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية "حماس".

كانت "المقاومة العراقية" قد هدَّدت باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إذا تدخلت واشنطن لدعم "إسرائيل" في حربها ضد فصائل المقاومة في غزة.

4 هجمات خلال 24 ساعة

وكان الجيش الأميركي أعلن -أمس الاثنين- تعرض القوات الأميركية والدولية المتمركزة شمال شرقي سوريا للاستهداف 4 مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ في يوم واحد، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تسببت في أضرار طفيفة ولم تنجم عنها إصابات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت -أول أمس الأحد- أنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موقعين شرقي سوريا، قالت إنهما مرتبطان بإيران، ردا على الهجمات السابقة المتكررة على القوات الأميركية في العراق وسوريا، التي بلغ عددها أكثر من 45.

*إصابة 56 جندياً أمريكياً بعشرات الهجمات

ورغم تحذيرات البنتاغون من تصاعد الهجمات على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط ونشر الأساطيل البحرية في المنطقة لتعزيز الرد، فإن الهجمات على قواتها ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لأكثر من 50 هجومًا في الشهر الماضي، وفقًا لشبكة "نيوز ماكس" الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن 56 جنديا أميركيا على الأقل تعرضوا لإصابات مختلفة، تتراوح بين الطفيف والخطر، منذ بداية الهجمات التي تُحمِّل الولايات المتحدة جماعات مدعومة من إيران المسؤولية عنها، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أن تلك الجماعات تتصرف بمحض إرادتها.



ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، استمرار الهجمات على القواعد العسكرية التي تتمركز بها القوات الأمريكية في العراق وسوريا وتزايدها مؤخرا بأنه "أمر غير مقبول ولا يمكن استمرارها"، مؤكدا استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا".

في المقابل، تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مؤخرا، بملاحقة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة على ثلاث قواعد عسكرية في العراق تستضيف مستشاري التحالف الدولي، بما في ذلك قاعدة عين الأسد غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل.



وقد تبنت "حركة المقاومة العراقية" عبر بيانات بثّتها على مواقع التواصل معظم الاستهدافات للقواعد الأمريكية تمكنت من تحقيق أهداف مباشرة حسب بياناتها. واعترف البنتاغون بتعرض قواعده العسكرية لهجمات أدت إلى أضرار مادية جسيمة إضافة إلى إصابة عدد من جنود الجيش الأمريكي في قواعده بسوريا والعراق.

*تركزت على هذه القواعد

كما ان "المقاومة الإسلامية في العراق" أصدرت 44 بياناً يخص استهداف قواعد الامريكية في العراق وسوريا لغاية كتابة هذا التقرير وبيانات أخرى تخص عمليات في فلسطين المحتلة، ومن خلال ما جاء في البيانات، فقد تم استهداف القواعد الآتية: قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، وقاعدة "الحرير" شمالي العراق، قاعدة "التنف" في سوريا، قاعدة حقل غاز كونيكو في دير الزور السورية، قاعدة الاحتلال الامريكي المجاورة لمطار أربيل الدولي، وقاعدة "الركبان" بسوريا، قاعدة "المالكية" في سوريا، قاعدتين للاحتلال الأمريكي، في سوريا، "حقل العمر" و"الشداد"، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي في "مطار ابو حجر - خراب الجير" في سوريا، قاعدة "تل بيدر" غرب مدينة الحسكة السورية، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، حسب جردة قام بها فريق الخليج 365.



"أقصى 1" و"صارم"

وفي بيانات منفصلة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" وصاروخ ذكي قصير المدى من طراز "صارم" الخدمة، لاستهداف قواعد الأمريكية بالعراق وسوريا، كما أن جميع الهجمات تم تنفيذها بطائرات مسيرة وصواريخ.