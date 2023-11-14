انت الان تتابع خبر السومرية تنشر نص مقترح التعديل الاول لقانون مفوضية الانتخابات (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 5 فقرات، بينها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

جدول الاعمال ادناه: