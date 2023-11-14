شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أوكرانيين في قصف روسي على خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في قصف روسي على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها يوم الاثنين، حسبما قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف مدفعي روسي على وسط المدينة، كما أصيب 10 أشخاص آخرين.

مصرع رجل مسن

وخارج المدينة، لقي رجل مسن حتفه وكانت ابنته وطفلها الرضيع (شهران) من بين المصابين.

وكان الجيش الأوكراني تمكن من تحرير الجزء الشمالي من خيرسون في العام الماضي، ولا يزال الجزء الجنوبي يخضع للاحتلال الروسي الذي يقصف المجتمعات التي تسيطر عليها أوكرانيا من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

تدمير 4 مسيرات أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية، بما في ذلك منطقة موسكو خلال الليل.

وأشارت الوزارة إلى تدمير المسيرات في مناطق موسكو وتامبوف وبريانسك.