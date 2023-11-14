وزير الخارجية و نظيره التشيكي يبحثان آخر المستجدات في غزة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية التشيك السيد يان ليبافسكي.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.