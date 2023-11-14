شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات حاشدة وفعّاليات مكثفة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الضوء على النشاط المتنوع والفعّال للأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

واستمراراً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، استعرضت الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين.

حزب مستقبل وطن

- تنظيم أمانة الحزب بمحافظة البحيرة المؤتمر الأول لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بمشاركة آلاف المواطنين.

- تنظيم أمانة الحزب بمحافظة السويس مؤتمراً حاشداً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة متنوعة من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

- عقدت أمانة قطاع الأعمال اجتماعاً تنظيميًا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية اجتماعاً مع أمناء المشروعات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

- إطلاق حملة "مصر تختار الرئيس" التي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة.

- تنظيم انفو ديسك ضمن حملة "مصر تختار الرئيس" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

الاتحاد العام لشباب العمال

نظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.