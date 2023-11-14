أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور غرب غزة بقذائف "الياسين 105". وفي بلاغ آخر، أعلنت عن "استهداف تحشدات قوات العدو داخل الخط الزائل شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" استهدفت دبابتين إسرائيليتين بمحور غرب غزة وتجمعات للقوات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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