شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عنصر إنقاذ لإخراج 40 عاملاً عالقين داخل نفق منهار في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دهرادون - أ ف ب

يبذل أكثر من 100 عنصر من فرق الإغاثة مجهزين بحفارات الثلاثاء، في شمال الهند، جهوداً كبيرة لمحاولة الإفراج عن 40 عاملاً عالقين منذ الأحد بعد انهيار نفق قيد الإنشاء.

وتحرز أعمال شق ممر لإخراج العمال تقدماً رغم دقتها، وتأمل فرق الإنقاذ أن تتمكن من إخراج العمال، الأربعاء، حسب ما أفاد مسؤول العمليات رانجيت كومار سينا الصحفيين.

وأوضح إبيشيك روهيلا، المسؤول الإداري في إقليم أوتاركاشي، حيث حصل حادث انهيار النفق «التقدم الأبرز الذي حققناه هو إقامة اتصال، ويمكننا أن نوفر لهم الأكسجين والغذاء».

ووقع الحادث صباح الأحد قرب دهرادون في ولاية أوتاراخند في جبال الهملايا، عندما كانت مجموعة من العمال تهم بالمغادرة، ويستعد فريق آخر للدخول.

وكان همانت ناياك يعمل داخل النفق عندما بدأ ينهار، لكنه كان قريباً من المخرج وتمكن من النجاة.

وروى لوكالة فرانس برس أن بعض الأجزاء الصغيرة راحت تتساقط في البداية داخل النفق، «ولم يأخذ الجميع الأمر على محمل الجد»، مضيفاً: «لكن فجأة انهالت كمية كبيرة من الركام وسدت النفق».

وتظهر مشاهد بثتها فرق الإغاثة قوة الانهيار مع وجود عوارض فولاذية ملتوية بين كتل الأسمنت.