شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تزود الهند بصواريخ مضادة للطائرات وتمنحها رخصة إنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير في مجال تصدير الأسلحة قوله الثلاثاء، إن روسيا وقعت عقداً لتوريد صواريخ مضادة للطائرات من طراز إيجلا-إس إلى الهند مع السماح بإنتاج صواريخ إيجلا في الهند بموجب ترخيص.

وصواريخ إيجلا-إس هي منظومة دفاع الجوي يحملها أفراد أو أطقم وتُستخدم لإسقاط طائرات العدو.

ونقلت تاس عن ألكسندر ميخييف، رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية لتصدير الأسلحة، قوله «وقعنا بالفعل على الوثيقة المتعلقة بهذا الأمر والآن بالتعاون مع شركة هندية خاصة، ننسق إنتاج نظام الدفاع الجوي المحمول (إيجلا-إس) في الهند».

والهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم ولا تزال روسيا أكبر مورد لها على الرغم من الضرر الذي لحق بسمعة جيشها وأسلحتها جراء الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ساهمت روسيا بنسبة 45% من واردات الهند من الأسلحة في الفترة بين 2018 و2022 في حين قدمت فرنسا 29 % والولايات المتحدة 11%.