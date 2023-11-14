شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الفيضانات.. الصومال يعلن حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الفيدارلية الصومالية حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي أثرت على سكان مختلف المناطق الصومالية، وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ناقش معالجة الوضع الحرج الناجم عن الفيضانات المدمرة التي أثرت على أكثر من مليون شخص في البلاد.

وكان وزير الإعلام الصومالي داود عويس قد أوضح أن الفيضانات الأخيرة تسببت في نزوح نحو نصف مليون شخص من منازلهم ومصرع أكثر من 30 شخصًا.