ضبط 3 تجار عملة متلبسين في تبادل عملات عربية وأجنبية بقنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 تجار عملة أثناء تبادلهم عملات أجنبية في السوق السوداء، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على 3 أشخاص أثناء تبادلهم عملات أجنبية داخل مركز الوقف.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس مباحث مركز شرطة الوقف يفيد أنه تم ضبط 3 أشخاص أحدهما من مركز دشنا واثنين من الوقف بينهم طالب وبحوزتهم 150 ألف جنيه تقريبًا و3 آلاف من الدولار الأمريكي، ومبلغ مالي من عملة الريال واليورو والدينار والإسترليني.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.