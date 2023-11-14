العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:



عثر أهالي على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل منزلها، في قرية العبادية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية العبادية، مركز نجع حمادي، وتقرر نقلها إلى مستشفى الوقف المركزي.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس مباحث مركز شرطة الوقف أن الجثة لسيدة تُدعى "منى.أ.م، تبلغ من العمر 52 عامًا، من قرية العبادية، مركز نجع حمادي ليس بها أي إصابات ظاهرية.

تم إيداع الجثة داخل المشرحة وندب الطبيب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة ويوجد بها شبهة جنائية أم وفاة طبيعية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.