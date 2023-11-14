محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الغذائية بمركز سمسطا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، بالتعاون مع إحدى السلاسل التجارية لعرض السلع بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يجري تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

تجول المحافظ داخل المعرض المقام بشارع بورسعيد بمدينة سمسطا، و الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة، من المواد الغذائية، والسلع التموينية، من السكر، والأرز، والزيوت، و المكرونة، والشاي، ومنظفات صناعية وغيرها، مشيداً بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة وأن أسعارها تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وكلف المحافظ مسؤولى التموين بالمرور اليومي لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، والتأكد من جودة السلع، مشيراُ إلى وجود خطة للتوسع وتعميم تلك المعارض، وعقدها تباعاً بباقي مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية.