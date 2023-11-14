بروتوكول بين البنك الأهلي وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لدعم مشروعات الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز.

وقال البنك في بيان له اليوم، إن هذا التوقيع جاء ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، الذي انعقد الأسبوع الماضي بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والمهندس متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى.

وقال كامل الوزير إن الدور الذي يلعبه البنك الأهلي في دعم وتنمية مشروعات النقل هاما للغاية سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظم من قيمة بروتوكول التعاون لما يمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه سواء نقل الركاب أو البضائع.

وقال هشام عكاشة إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البنك الاهلي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل بشقيها سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية بمختلف أنشطتها.



وقال يحيي أبو الفتوح إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت 158 مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل.



كما قام البنك بتمويل نحو 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، حيث بلغت محفظة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمي 48 مليار جنيه استفاد منهم عدد 13 ألف عميل.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.