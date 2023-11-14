شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تؤكد ضرورة الحفاظ على الأشجار بالشوارع للتكيف مع تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من االنائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق، مع ضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، بحضور اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة.

واستعرض النائب زكي عباس، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مؤكدا على أنه في ظل معاناة العالم كله من مخاطر وأضرار التغيرات المناخية وتوجه الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات عديدة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ومن بينها الحفاظ على بيئة نظيفة خضراء لتقليل الانبعاثات، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على زراعة الأشجار في الشوارع والطرق وحمايتها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطرق التي يتم تطويرها ويتم قطع الأشجار فيها فإنه يجب العمل على زراعة أشجار بديلة لها فور الانتهاء من تطوير الشوارع، مع الإبقاء على الأشجار قدر الإمكان طالما وجودها لا يعرقل تطوير أو توسيع الطرق.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتم الاهتمام بإجراء صيانة دورية ورعاية للأشجار في الشوارع والطرق وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ عليها، والتوسع في زراعة الأشجار بشكل عام.

ودعا عباس، إلى ضرورة تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وأخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

واتفق معه عدد من النواب المشاركين فى الاجتماع، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على البيئة نظيفة خضراء للتكيف مع التغيرات المناخية، وطالبوا بعدم إزالة الأشجار والحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية تناقش خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلاً عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلاً عن مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن، الأول: توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائياً، الثاني: سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبدالمنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلاً عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.