شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتشكيل لجنة لدراسة موقف أرض جمعية بداية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لـ(1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي، طلب الإحاطة، وتاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية، ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة.

من جانبه، أكد الممثل القانوني لجمعية بداية، أن الأرض كانت مملوكة للدولة (صناعية) في منطقة سكنية، وتم إزالتها وتم إعادة الأرض إلى طبيعتها وتحويلها لسكني، ومن هنا لا يستوجب رسوم تحسين نشاط، وهناك حكم نهائي بات باستئناف البناء.

واستمعت اللجنة لسكرتير عام محافظة الجيزه شاكر يونس، الذى استعرض أيضا تاريخ قطعة الأرض والهدف تحويل الأرض للمنفعة العامة وتعويض الجمعية بتعويض عيني بقطعة أرض بديله في إحدى المدن الجديدة.

وأوصى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تعرض عليها كافة الأحكام والأوراق والمستندات ومراجعتها ودراستها ومعرفة رأي الحكومة، وعقد اجتماع مجدداً خلال ثلاثة أشهر.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلاً عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والطلب الثاني حول توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائياً.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثالث للنائب محمد الحسيني حول سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبدالمنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلاً عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.