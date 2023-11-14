شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، برئاسة المهندس عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا عماليا بمحافظة الدقهلية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مرسال، فى كلمته، إن إعلان النقابة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس السيسي، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضاف: نجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، إستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وأكدت أنه دعما من النقابة العامة لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضافت: وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية، وانطلاقا من مسؤوليتنا في خدمة العاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي وباسم (5 مليون عامل زراعى)، فإننا ندعم ونؤيد ترشيح الرئيس السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأها متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.