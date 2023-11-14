أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهديها يُجهِزون على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف "الياسين105" واشتعال النيران فيهما". كذلك أعلنت كتائب "القسام"، عن "قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" تعلن أنّ مقاوميها يُجهِزون على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر بمحور شمالي مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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