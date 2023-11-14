بري: تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله القائد العام لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو، من "تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين ، متجاوزاً في إعتداءاته عمق الجنوب اللبناني فضلاً عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت ، مما يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الإلتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الإشتباك".

وقد اثنى بري على الجهود التي تبذلها القوات الدولية العاملة في الجنوب في هذا الإطار .

كما استقبل بري سفيرة اليونان الجديدة في لبنان ديسبينا كوكولوبولو في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان .