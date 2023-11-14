عدوان بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل: سنخرج بالقواعد القانونية التي ترعى الوجود السوري الاسبوع المقبل

أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجنة، الى انه "في الاسبوع القادم سنضع ونخرج بالقواعد القانونية التي ترعى الوجود السوري في لبنان".

وأوضح عدوان، أننا "عرضنا لمذكرات التفاهم الموجودة، كما بحثنا بملاحظات وزارة الاعلام حول قانون الاعلام ونامل ان ننتهي الاسابيع المقبلة من مناقشته".

وتوجه الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بخصوص المناقصة المتعلقة بليبان بوست مشددا على "ضرورة تطبيق القوانين"، داعيا وزير الاتصالات الى "عدم تجاوز ملاحظات هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة".