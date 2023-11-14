أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجنة، الى انه "في الاسبوع القادم سنضع ونخرج بالقواعد القانونية التي ترعى الوجود السوري في لبنان".
وأوضح عدوان، أننا "عرضنا لمذكرات التفاهم الموجودة، كما بحثنا بملاحظات وزارة الاعلام حول قانون الاعلام ونامل ان ننتهي الاسابيع المقبلة من مناقشته".
وتوجه الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بخصوص المناقصة المتعلقة بليبان بوست مشددا على "ضرورة تطبيق القوانين"، داعيا وزير الاتصالات الى "عدم تجاوز ملاحظات هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل: سنخرج بالقواعد القانونية التي ترعى الوجود السوري الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.