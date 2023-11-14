سقوط عدد من القذائف المدفعية على الأطراف الجنوبية لبلدة حولا

افادت قناة "المنار" عن سقوط عدد من القذائف المدفعية على الأطراف الجنوبية لبلدة بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها الجيش الاسرائيلي عند الحدود الشرقية للبلدة.

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