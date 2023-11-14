وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي

افاد قناة الـ"LBCI" عن وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي.

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