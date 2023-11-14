انت الان تتابع خبر باسم خشان: قرار انهاء عضوية الحلبوسي رائع ومستحق (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خشان لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية هي التي تحمي العراق والدستور وقرار انهاء عضوية الحلبوسي رائع ومستحق كون المحكمة لديها الولاية العامة على كل ما يتعلق بالدستور خصوصا تشكيل مجلس النواب الذي هو اعلى سلطة تشريعية".وأضاف، انه "عندما نظرت المحكمة على قضية عضوية الحلبوسي ووجدت المخالفة كان يجب عليها ان تتخذ قرارا في هذه المسألة وكانت على قدر المسؤولية وثقة الشعب بها وأصدرت قرارا استثناني لا أتصور يوجد هناك محكمة دستورية في الوطن العربي لديها شجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وتابع، ان "هذا القرار هو بداية لنهاية المخالفات الدستورية وسيؤدي البرلمان بعده دوره بشكل صحيح ودقيق"، مختتما قوله :"مبروك للشعب العراقي وشكرا للمحكمة الاتحادية".

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