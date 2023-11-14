انت الان تتابع خبر بيلينغهام ينسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغاب بيلينغهام عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب الإصابة، وبعد تقييم الإصابة في معسكر تدريب المنتخب الإنجليزي في سانت جورج بارك أمس الاثنين، سيعود بيلينغهام إلى إسبانيا لاستكمال العلاج.

كما انسحب مدافع تشيلسي ليفي كولويل بسبب إصابة في الكتف قبل مباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية واللتين ستكونان شكليتين نظرا لضمان إنجلترا في وقت سابق تأهلها عن المجموعة الثالثة.



وقال منتخب إنجلترا إن "المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط كالفين فيليبس سينضمان إلى الفريق في وقت لاحق هذا الأسبوع بسبب أمور شخصية".

وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا وإيطاليا.

