انت الان تتابع خبر من المسافة صفر.. القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين والان مع التفاصيل
كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف آلية إسرائيلية (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، ودبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف "تاندوم" شمال غرب مدينة غزة.
وسبق أن أعلنت "القسام" اليوم، عن قتل جنديين في بيت حانون، وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".
وأكدت "القسام"، أنها استهدفت دبابة وجرافة شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"و "الياسين105".
كما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، قصفها التحشدات والآليات العسكرية في موقع كرم أبو سالم بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأنها دكت بقذائف الهاون النظامي الجنود الإسرائيليين والآليات المتوغلة على محور جنوب غرب غزة".