شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً في شمال وسط بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ما لا يقل عن 70 شخصاً معظمهم من الأطفال وكبار السن في مجازر وقعت في زاونغو بشمال منطقة وسط الشمال في بوركينا فاسو في أوائل نوفمبر الحالي، وفق ما ذكر المدعي العام البوركيني سيمون غنانو.

وقال المدعي العا، في بيان، إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من نوفمبر خلفت سبعين قتيلاً وفق حصيلة غير نهائية معظمهم أطفال ومسنون مضيفاً أن "مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين وأنه لم يتم بعد تحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمفقودين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا السلطات في بوركينا فاسو إلى "تسليط الضوء الكامل" على "مجزرة" المدنيين التي خلفت حوالي مائة قتيل.