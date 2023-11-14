المتحدث باسم الأونروا: الوضع في المستشفيات مُتعب للغاية.. أطباء مُرهقون جسديًّا ونفسيًّا بحكم هول المشاهد وغياب المعدات الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “كاظم أبو خلف”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من صعوبات كثيرة، تمنع الطاقم الطبي من مواصلة مهامه وعمله.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والمدارس وجميع المنشآت المدنية، ما ينتج عنه تساقط أعداد مهولة من الضحايا والمصابين.

وأوضح أن مستشفى الشفاء محاصر بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية، وكل من يتحرك داخل المستشفى يتم استهدافه مباشرة من قبل قناصات القوات الإسرائيلية.

وطالب بسرعة الضغط على كافة الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، حتى يتم استيعاب من تبقى من سكان غزة وتقديم سبل الدعم لهم.