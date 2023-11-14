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المتحدث باسم حركة فتح: الدول العربية قادرة على ترجمة مخرجات قمة الرياض بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال المساعدات

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن الدول العربية لديها قدرة على ترجمة مخرجات قمة الرياض التي تمت تحت رعاية المملكة العربية بكسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قمة الرياض تناولت عدة مواضيع مهمة من أجل القضية الفلسطينية وأكدت على أن القضية لا تزال حاضرة وبقوة لدى الدول العربية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاصر المستشفيات في قطاع غزة ويواصل القصف العنيف الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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