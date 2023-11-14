مقتل 33 شخصاً و6 إرهابيين بهجوم مسلح على قرية شرق الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت سلطات الكونغو مقتل 33 شخصاً و6 إرهابيين في هجوم مسلح على قرية بمنطقة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال أحد قادة المجتمع المدني الموالي للحكومة موريس مابيلي مسيدي “إن ما يسمى مجموعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” المسلحة الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي هاجمت إحدى القرى في منطقة بيني وقيدت القرويين وقتلتهم بالمناجل وأسلحة أخرى.

وبين المسؤول المحلي أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصاً على الأقل بينهم طفلان وضابط بينما غرق عدد آخر من سكان القرية لدى محاولتهم عبور نهر لاميا إلى أوغندا وما زال عدد كبير في عداد المفقودين.

وأشار جيش الكونغو إلى أنه تمكن من قتل ستة إرهابيين دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن العملية.