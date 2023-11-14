موريتانيا تندد بالقصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نددت موريتانيا بشدة بالقصف الإسرائيلي الإجرامي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار مدينة غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الموريتانية “تندد الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة بالقصف الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف اليوم مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة”، داعية المجتمع الدولي إلى هبّة قوية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وفتح المعابر والممرات الإنسانية لتقديم الإغاثة العاجلة للفلسطينيين.