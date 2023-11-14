الرئيس الصيني يتوجه إلى سان فرانسيسكو للقاء نظيره الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن الرئيس شي جين بينغ بكين غادر البلاد، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى سان فرانسيسكو لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأفادت شبكة "سي سي تي في": "مساء 14 نوفمبر، غادر الرئيس شي جين بينغ بكين على متن طائرة خاصة. بدعوة من الرئيس الأمريكي بايدن سيتوجه إلى سان فرانسيسكو من أجل اجتماع رئيسي الصين والولايات المتحدة".

ويجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا، ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام، رغم التوترات التجارية والعقوبات وتسبب قضية تايوان بخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وخرج الزخم الإيجابي لمحادثات شي وبايدن في نوفمبر 2022 في بالي عن مساره، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما اشتبه بأنه منطاد صيني لغرض التجسس، في حادثة أدت إلى تأجيل زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ومنذ ذلك الحين، أشارت سلسلة تحركات دبلوماسية عالية المستوى، بما فيها زيارة بلينكن أخيرا إلى بكين في يونيو، إلى أن الطرفين يتطلعان لإصلاح العلاقات.

والإثنين ذكرت الخارجية الصينية أن قمة الزعيمين ستشمل "تواصلا معمقا بشأن قضايا استراتيجية وعامة ومربكة في إطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم والتنمية العالميين".

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