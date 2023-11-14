شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قافلة "المتحدة" لأهالى غزة تأكيد لدور مصر تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، قافلة الإغاثة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الأشقاء الفلسطينين المحاصرين فى قطاع غزة، بمثابة تأكيد لدورها المجتمعى والثقافى التى برعت فى القيام به منذ إنشائها، منوها أن القافلة تأتى من إيمان القائمين عليها لأهمية المشاركة في الخدمات المجتمعية التى يحتاجها الشعب العربى المصرى والفلسطينى.

ولفت «الشهابى» في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن تلك القافلة تعبر أيضا عن إيمان الشركة المتحدة بالقومية العربية ومشاعر الإخوة التى تربطنا بشعبنا الفلسطينى، معتبرا أن قافلة الشركة المتحدة التى ضمت 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها منذ العدوان الإسرائيلى الوحشى على المدنيين العزل من أهل غزة، وآخرها توجيه حملته الانتخابية بتوجيه المنضمين إليها من أحزاب ومنظمات بتخصيص دعمهم المالى للحملة لصالح ارسال مساعدات غذائية وأغاثية لاهل غزة الصامدة.

وأضاف أن ذلك ساهم في أن تكون مساهمات المصريين لإغاثة ومساعدة أهل غزة هى الأكبر من بين كل الدول، مشيدا بالشكل الذى ظهرت عليه قافلة إغاثة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى شاركت قافلة حياة كريمة فى تقديم المساعدات لأهل غزة، حيث تزينت شاحناتها الشركة، بأعلام مصر وفلسطين، وحملت لافتات كبيرة بعلم دولة فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" منوها بأنها تعبير عن دعمها الكامل ووقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الشهابي، أن تلك المساهمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليست المساهمة الأولى بل سبقتها إطلاق حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، جمعت فيها كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، مؤكدا أن مساهمة الشركة المتحدة وغيرها من الشركات والمنظمات والأحزاب المصرية تؤكد الدور الكبير لمصر الرسمية ومصر الشعبية تجاه قضية القضايا "قضيتنا الفلسطينية" وتواصل الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.