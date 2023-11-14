شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجالى: الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية البعد الأفريقي للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الحكم وهو يتجه جنوبا ويعكس ذلك أن أول زيارة للرئيس السيسي بعد توليه الحكم كانت للجزائر وهي بلد عربي أفريقي ثم كانت غينيا الاستوائية ثم السودان ثم السعودية، متابعا: "وهذا يفسر أن مصر بالفعل تتجه جنوبا".

وأضاف "الجالي" خلال حواره فى قناة "اكسترا نيوز": "أفريقيا على مدي عقود تجاهلنها وبالتالي جالنا مشاكل كتيرة من أفريقيا بسبب البعد عنها، ولكن منذ وصول الرئيس السيسي إلى الحكم فإنه يسعي إلى تقوية العلاقات مع القارة الأفريقية، ولم يترك فعالية إلا وشارك فيها على أعلي مستوي، وباقي الفعاليات التى لا يشارك فيها يشارك رئيس الوزراء أو وزير الخارجية وبالتالي مشاركات مصر كانت رفيعة المستوي وهذا يؤكد على العمق الأفريقي.. واهتمام الدولة المصرية بالعمق الأفريقي وسياسة مصر فى التوجه جنوبا".

وتابع: "مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المعرض الأفريقي للتجارة البينية يؤكد أن اهتمام الدولة بالقارة الأفريقية فى ظل المشاركة الأفريقية الكبيرة فى المعرض وزيادة التجارة مع دول القارة السمراء.. الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية البعد الأفريقي للدولة المصرية.. وشوفنا قد إيه الرئيس السيسي يتحدث عن إصلاح الاتحاد الأفريقي وضرورة أن تتحدث أفريقيا بلسانها الأفريقي وأن تتحدث عن نفسها".