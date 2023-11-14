أسامة حمدان اكد ان المقاومة بخير: نتانياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولن يحول شيء دون تحرير أسرانا

اشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي الى ان "ادعاءات اسرائيل بشأن مستشفى الرنتيسي ساذجة وتكشف عن حالة نفسية لجيش مهزوم"، لافتا الى انه "طلبنا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لمتابعة المستشفيات في القطاع لتفنيد أكاذيب اسرائيل".

وتابع :"نكرر الدعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقدوم إلى القطاع لحماية المستشفيات والمراكز الطبية"، لافتا الى "اننا نقدر الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة وندعوها للاستمرار في التظاهر حتى يتوقف العدوان".

ورأى حمدان ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان، ونقول لعائلات المحتجزين والأجانب إننا نريد عودة أبنائكم إليكم ولكن من يعطل هذا هو حكومة نتنياهو".

واضاف :"نقول للعائلات الإسرائيلية "اضغطوا على حكومة الانتهازي نتنياهو ولا تضيعوا الوقت فالوقت يكاد ينفد ولن يحول شيء دون تحرير أسرانا في سجون الاحتلال".

وشدد على ان "المعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم، ونحن نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، معتبرا ان "الجيش الاسرائيلي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة، واستهداف البنية التحتية والمستشفيات في غزة هو لدفع شعبنا للنزوح من القطاع".

واعتبر حمدان ان "دفن 170 جثة في مقابر جماعية في مستشفى الشفاء عار على المجتمع الدولي، ونطمئن شعبنا والشعوب الحرة بأن المقاومة وكتائب القسام بخير وتسيطر على الوضع".