افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب. وفي السياق، اعلنت كتائب القسام انها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة تسمع في تل أبيب وكتائب القسام اعلنت اطلاق رشقة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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