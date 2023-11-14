اخبار العالم

انفجارات عنيفة تسمع في تل أبيب وكتائب القسام اعلنت اطلاق رشقة صاروخية

0 نشر
0 تبليغ

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب.

وفي السياق، اعلنت كتائب القسام انها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة تسمع في تل أبيب وكتائب القسام اعلنت اطلاق رشقة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا