تيننتي: مصدر اطلاق النار على موقع اليونيفيل بالقرب من القوزح غير معروف

اكد الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، انه "بعيد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب". وأضاف: "أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".

وأشار تيننتي الى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا". وقال: "إن أي استهداف بالقرب من مواقع "اليونيفيل"، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".

وذكر تيننتي الأطراف "بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر". وتابع:"إن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وختم تيننتي: "نواصل حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".