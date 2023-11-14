وزير الخارجية الإسرائيلي: غوتيريس "لا يستحق" أن يكون على رأس الأمم المتحدة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية.

واوضح كوهين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بانه "لا يستحق غوتيريس أن يكون على رأس الأمم المتحدة. لم يشجع غوتيريس أي عملية سلام في المنطقة ... غوتيريس، على غرار كل الأمم الحرة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عال: حرروا غزة من حماس".