اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية.
واوضح كوهين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بانه "لا يستحق غوتيريس أن يكون على رأس الأمم المتحدة. لم يشجع غوتيريس أي عملية سلام في المنطقة ... غوتيريس، على غرار كل الأمم الحرة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عال: حرروا غزة من حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: غوتيريس "لا يستحق" أن يكون على رأس الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.