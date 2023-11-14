استمرار سقوط الصواريخ على تل أبيب واصابة مستوطن

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن استمرار سقوط عدد من صواريخ القسام على مناطق متفرقة في تل أبيب. واعلنت الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص في تل أبيب بجروح خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

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