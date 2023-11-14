المدفعية الاسرائيلية قصفت أطراف شيحين والجبين ومحيط بيت ليف وياطر

قصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف شيحين والجبين ومحيط بلدتي بيت ليف وياطر. كما أطلق العدو قنابل حارقة على وادي مريامين وأخرى مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

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