كتائب القسام تستهدف تجمع للقوات الاسرائيلية في جنوب غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"

اعلنت كتائب "القسام" بانها استهدفت تجمعا للقوات الاسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" من عيار 114ملم. كما اعلنت كتائب القسام بانها استهدفت 3 آليات اسرائيلية غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105". واعلنت كتائب القسام انها استهدفت تجمعاً لعناصر الجيش الاسرائيلي في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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