وزارة الصحة نشرت التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ10 تشرين الثاني 2023. وأكدت الوزارة، أنه "سيصدر هذا التقرير مرتَيْن اسبوعيًّا كل ثلثاء وجمعة".

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