شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو إلى صون حرمة المستشفيات في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

دعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إلى احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة، بينما تتركز المعارك بين إسرائيل وحركة حماس حول مستشفى «الشفاء» الأكبر في القطاع، وحيث اضطر الأطباء إلى دفن عشرات الجثث في قبر جماعي، وفق مديره.

ويضم هذا المستشفى آلافاً عدة من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لكن إسرائيل تفيد بأن هذا المجمع الاستشفائي الضخم يضم منشآت لحركة حماس في شبكة أنفاق.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني أندرو ميشال: «يجب أن تبقى المستشفيات آمنة وقادرة على علاج المرضى بكل مواساة، أمر مروع أن نرى أنها لا تستطيع القيام بذلك».

وأضاف أن «الحكومة البريطانية قالت بوضوح إن على كل أطراف النزاع منح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي، واحترام الطابع المقدس للمستشفيات حتى يتمكن الأطباء من مواصلة علاج المرضى والجرحى».

ودعا ميشال أيضاً الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة المساعدات الإنسانية، من خلال فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وأوضح أن الحكومة البريطانية تعتبر حالياً الطريق البري أفضل وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية، وأنها «تعتزم استعمال الطرق الجوية والبحرية بما فيها قواعدنا العسكرية في قبرص».