شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: موقف إسرائيل حيال أطفال غزة يشبه «الإرهاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا- أ.ف.ب

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إن «موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب» في ردها على هجمات حركة حماس.

وقال لولا دا سيلفا، خلال برنامجه الأسبوعي «لقاء مع الرئيس» على شبكات التواصل الاجتماعي، إن «موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر».

وأضاف: «إذا علمتُ أن هناك أطفالاً في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش».

وشدد الرئيس البرازيلي لهجته تجاه إسرائيل، الاثنين، بقوله إن ردها كان «خطراً» مثل هجمات حركة حماس.

وكرر تصريحاته لدى استقباله ليلاً في برازيليا 22 برازيلياً و10 أفراد من عائلاتهم تم إجلاؤهم من غزة.

وقال: «لقد ارتكبت حماس عملاً إرهابياً، وفعلت ما فعلته. كما ترتكب إسرائيل العديد من الأعمال الإرهابية، متجاهلة الأطفال والنساء العالقين في هذه الحرب».

وقال لولا أيضاً، الثلاثاء: إنه يخشى رؤية الصراع يتحول إلى «حرب لا نهاية لها.. يبدو أن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه. هذا ليس صائباً، وليس عادلاً»، داعياً إلى إنشاء دولة فلسطينية. ودان الاتحاد البرازيلي الإسرائيلي تصريحات لولا، وقال إن وضعه «تصرفات إسرائيل وحركة حماس على المستوى نفسه خطأ وخطر».