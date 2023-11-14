انت الان تتابع خبر "فيفا" يعين طاقما تحكيميا اماراتيا لإدارة مباراة العراق وإندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام مباراة العراق وإندونيسيا، على ستاد البصرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

ويعاون أحمد عيسى درويش، الثنائي أحمد الراشدي وياسر سبيل.



وكان درويش قد شارك مؤخرًا كحكم فيديو ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الإسترالي، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في دوري أبطال آسيا.

فيما شارك الحكمان المساعدان الدوليان أحمد الراشدي وياسر سبيل، ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي من هونج كونج، لحساب المجموعة السادسة ضمن ذات البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة العراق وإندونيسيا، قد أعلنت أن تذاكر المواجهة قد نفدت بالكامل.

وتابعت "جرى بيع أكثر من 64 ألف تذكرة عبر المنافذ الإلكترونية والأخرى التي خصصها اتحاد الكرة العراقي في البصرة".

يذكر أن تدريبات أسود الرافدين، شهدت حضور 25 لاعبا، مع تواجد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.