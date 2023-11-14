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في نشرة السومرية.. قرار انهاء عضوية الحلبوسي ودعوات نيابية لإلغاء الانتخابات المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - • المحكمة الاتحادية تنهي عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.. والاخير يرفع الجلسة الى اشعار اخر.

• بعد قرار المحكمة العليا.. دعوات نيابية لالغاء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة.


• السوداني يوجه المصارف الحكومية بتقديم خطة لتطوير عملها خلال شهر واحد.. ومطالبات بتفعيل الرقابة على السوق الموازي.

• العراق يدين قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.. ويجدد دعوته لوقف الهجمات العدائية على الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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