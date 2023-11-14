انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. قرار انهاء عضوية الحلبوسي ودعوات نيابية لإلغاء الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • المحكمة الاتحادية تنهي عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.. والاخير يرفع الجلسة الى اشعار اخر.
• بعد قرار المحكمة العليا.. دعوات نيابية لالغاء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة.
• السوداني يوجه المصارف الحكومية بتقديم خطة لتطوير عملها خلال شهر واحد.. ومطالبات بتفعيل الرقابة على السوق الموازي.
• بعد قرار المحكمة العليا.. دعوات نيابية لالغاء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة.
• السوداني يوجه المصارف الحكومية بتقديم خطة لتطوير عملها خلال شهر واحد.. ومطالبات بتفعيل الرقابة على السوق الموازي.
• العراق يدين قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.. ويجدد دعوته لوقف الهجمات العدائية على الفلسطينيين.