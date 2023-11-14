مظليون روس يسيطرون على معقل للقوات الأوكرانية

موسكو ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنَّ قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة «إيفانوفو»، سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنَّه «بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأ إليها المسلحون، وتمكنت كتيبة إيفانوفو بهدوء من دخول الخنادق من عدَّة اتجاهات». وجاء في البيان: «تم تحديد موقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعركة.

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